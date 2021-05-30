Глава ПСП о переносе выборов в местные Советы депутатов: События 1993-го года повторяются









высказал депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса





По его словам, практика проведения выборов в местные Советы депутатов одновременно с парламентскими не является для Беларуси новой.

«Подобное у нас уже было в Беларуси. Так, в 1990 году были избраны Советы депутатов. Срок их полномочий, согласно действующему на тот момент закону, истекал через 4 года. Однако на момент окончания их полномочий был избран первый президент в Беларуси Александр Лукашенко. В стране стал разворачиваться перманентный политический кризис между исполнительной и законодательной ветвями власти, в котором Советы местных депутатов стали главным объектом, за который, собственно, и развернулась борьба. Ставки были высоки. Тот, кто контролировал местные органы власти, получал всю власть в стране», - пояснил он.





Новосяд напомнил, что в то время парламент настаивал и предпринимал действия для того, чтобы Советы стали полноценными органами местного самоуправления со своим бюджетом и правом избирать своих руководителей самостоятельно без каких-либо ограничений со стороны верховной власти. Президент настаивал на восстановлении исполнительной партийной (КПСС) вертикали власти, но уже под его руководством.





«Советы депутатов на тот момент представляли собой серьёзную постоянно растущую политическую силу. Так, например, в Могилеве Гомеле на должность председателей городского совета были избраны представители демократических сил», - добавил он.





Новосяд подчеркивает: именно тогдашний премьер Вячеслав Кебич создал «вертикаль власти» для будущего президента Лукашенко, внеся соответствующие изменения в 1993 г. в Закон «О местном самоуправлении и местном хозяйстве», тем самым переподчинив местные бюджеты и кадровую политику правительству.

«Дальше, как по маслу, президент Лукашенко издает серию указов, направленных на укрепление власти института президента. Указом от 18 марта 1996 г. № 105 (20) была окончательно установлена конструкция местной власти в Республике Беларусь. С этого момента все председатели назначаются на должность и освобождаются от должности указами президента. Таким образом, для исполнительной власти было важно притормозить электоральный цикл Советов депутатов, тем самым исключить Советы из политической борьбы и получить время на формирование президентской вертикали власти», - подчеркнул он.

Новосяд убежден, что нынешняя инициатива парламента о совмещении выборов является повторением истории.





«Советы депутатов исключают из самостоятельного избирательного цикла, дабы снизить нагрузку на избирательные и исполнительные органы власти. Всё остальное сводится к одному электоральному циклу. Тем самым исполнительная власть получает время для подготовки к главным событиям нашего политического календаря», - констатировал он.





Напомним, что 25-го мая депутаты Палаты представителей единогласно проголосовали за принятие обращения палат Парламента - Национального собрания Республики Беларусь к Президенту с просьбой внести в ПП законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.