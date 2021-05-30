ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года

30.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.



"Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после 2022 года пройдет в 2026 году, а в 2028 году состоится Евро. Если в 2028-м будет чемпионат мира, европейские команды не примут в нём участие. У южноамериканских сборных есть Кубок Америки, они тоже не сыграют на мундиале. Это все еще чемпионат мира? Иррациональная идея. Не знаю, зачем нам это нужно. Если кто-то может грамотно все обосновать, я готов выслушать. Но с нынешним календарем это просто невозможно. Представьте, какого футболистам проводить месячный турнир каждый год. У них уже сейчас увеличилось количество травм из-за напряжённого календаря. Это политический ход, который не имеет реальной поддержки", — приводит слова Чеферина "Чемпионат", пишет Прессбол.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресный позитив: рапсовое настроение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by