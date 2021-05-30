Президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года

"Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после 2022 года пройдет в 2026 году, а в 2028 году состоится Евро. Если в 2028-м будет чемпионат мира, европейские команды не примут в нём участие. У южноамериканских сборных есть Кубок Америки, они тоже не сыграют на мундиале. Это все еще чемпионат мира? Иррациональная идея. Не знаю, зачем нам это нужно. Если кто-то может грамотно все обосновать, я готов выслушать. Но с нынешним календарем это просто невозможно. Представьте, какого футболистам проводить месячный турнир каждый год. У них уже сейчас увеличилось количество травм из-за напряжённого календаря. Это политический ход, который не имеет реальной поддержки", —слова Чеферина "Чемпионат", пишет Прессбол.