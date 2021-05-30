Выставка «Белагро-2021»: рекордное количество участников и 200 новинок от белорусских производителей

Источник материала: ОНТ

Более 400 компаний из 16 стран мира! Международная специализированная выставка «Белагро» в нынешнем году соберёт рекордное количество участников.

Впервые форум пройдет в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», а общая площадь экспозиции – более 20 тысяч квадратных метров. Отечественные производители представят около 200 новинок. От новых сортов белорусской селекции до IT-разработок для сельского хозяйства.

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Более 20 официальных делегаций уже подтвердили своё участие со стороны различных министерств разных стран мира. Новинки, конечно, всегда присутствуют. Это будут новинки техники, которая позволит более эффективно обрабатывать почву и собирать урожай, новинки в области племенного животноводства, рыбоводства, и, конечно, каждое перерабатывающее предприятие представит новинки из тех продуктов питания, которые традиционно славится Беларусь».

В программе выставки «Белагро», которая откроется 1 июня, также конференции и деловые встречи. По итогам белорусские аграрии намерены заключить новые контракты.

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