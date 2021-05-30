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Выставка «Белагро-2021»: рекордное количество участников и 200 новинок от белорусских производителей
Источник материала: ОНТ
Более 400 компаний из 16 стран мира! Международная специализированная выставка «Белагро» в нынешнем году соберёт рекордное количество участников.
Впервые форум пройдет в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», а общая площадь экспозиции – более 20 тысяч квадратных метров. Отечественные производители представят около 200 новинок. От новых сортов белорусской селекции до IT-разработок для сельского хозяйства.
В программе выставки «Белагро», которая откроется 1 июня, также конференции и деловые встречи. По итогам белорусские аграрии намерены заключить новые контракты.
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Выставка «Белагро-2021»: рекордное количество участников и 200 новинок от белорусских производителей
Более 400 компаний из 16 стран мира! Международная специализированная выставка «Белагро» в нынешнем году соберёт рекордное количество участников. Впервые форум...
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