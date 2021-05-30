Камера фиксирует разговор между двумя мужчинами. Как вдруг один из них резко замахивается и вонзает нож в живот второму (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Как показал следующий случай в Гомеле, алкоголь стимулирует фантазию и повышает агрессию. История про то, как посетителю одного из местных кафе привиделось, будто у него украли банковскую карту. Как он решил эту проблему? И что сделал с потенциальным обидчиком?

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Ночное кафе. Двое мужчин. Камера фиксирует разговор между ними. Как вдруг один из них резко замахивается и вонзает нож в живот второму.

Сотрудники заведения сразу же бросятся на помощь. Одновременно нажмут тревожную кнопку. Благодаря этому милиционеры и успеют задержать 52-летнего нападавшего.

Банковскую карту, кстати, сотрудники охраны найдут при досмотре у самого нападавшего. Теперь за свои пьяные фантазии придётся ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

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