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Камера фиксирует разговор между двумя мужчинами. Как вдруг один из них резко замахивается и вонзает нож в живот второму (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Как показал следующий случай в Гомеле, алкоголь стимулирует фантазию и повышает агрессию. История про то, как посетителю одного из местных кафе привиделось, будто у него украли банковскую карту. Как он решил эту проблему? И что сделал с потенциальным обидчиком?
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Ночное кафе. Двое мужчин. Камера фиксирует разговор между ними. Как вдруг один из них резко замахивается и вонзает нож в живот второму.
Сотрудники заведения сразу же бросятся на помощь. Одновременно нажмут тревожную кнопку. Благодаря этому милиционеры и успеют задержать 52-летнего нападавшего.
Банковскую карту, кстати, сотрудники охраны найдут при досмотре у самого нападавшего. Теперь за свои пьяные фантазии придётся ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.
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Камера фиксирует разговор между двумя мужчинами. Как вдруг один из них резко замахивается и вонзает нож в живот второму (ВИДЕО)
Как показал следующий случай в Гомеле, алкоголь стимулирует фантазию и повышает агрессию. История про то, как посетителю одного из местных кафе привиделось, будто...
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