Протесты в Колумбии не прекращаются уже месяц

Источник материала: ОНТ

Хаос и кровопролитие на улицах крупных городов Колумбии. Протесты в этой стране не прекращаются уже месяц.

Общее число жертв – более 60. Из них двое полицейских. Одного на выходных убили протестующие после того, как он открыл огонь по демонстрантам. Инцидент произошёл в городе Кали – одном из основных центров антиправительственных выступлений.

Столкновения стали привычным явлением и в других городах Колумбии. На окраине Боготы полиция применила водометы против протестующих, которые бросали камни. Президент страны заявил, что в бунтующих городах начинается максимальное развёртывание военной помощи национальной полиции.

Фото: Pixabay

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