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Протесты в Колумбии не прекращаются уже месяц
Источник материала: ОНТ
Хаос и кровопролитие на улицах крупных городов Колумбии. Протесты в этой стране не прекращаются уже месяц.
Общее число жертв – более 60. Из них двое полицейских. Одного на выходных убили протестующие после того, как он открыл огонь по демонстрантам. Инцидент произошёл в городе Кали – одном из основных центров антиправительственных выступлений.
Столкновения стали привычным явлением и в других городах Колумбии. На окраине Боготы полиция применила водометы против протестующих, которые бросали камни. Президент страны заявил, что в бунтующих городах начинается максимальное развёртывание военной помощи национальной полиции.
Фото: Pixabay
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Хаос и кровопролитие на улицах крупных городов Колумбии. Протесты в этой стране не прекращаются уже месяц. Общее число жертв – более 60. Из них двое полицейских....
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