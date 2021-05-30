ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протесты в Колумбии не прекращаются уже месяц

30.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протесты в Колумбии не прекращаются уже месяц

Хаос и кровопролитие на улицах крупных городов Колумбии. Протесты в этой стране не прекращаются уже месяц. 

Общее число жертв – более 60. Из них двое полицейских. Одного на выходных убили протестующие после того, как он открыл огонь по демонстрантам. Инцидент произошёл в городе Кали – одном из основных центров антиправительственных выступлений.

Столкновения стали привычным явлением и в других городах Колумбии. На окраине Боготы полиция применила водометы против протестующих, которые бросали камни. Президент страны заявил, что в бунтующих городах начинается максимальное развёртывание военной помощи национальной полиции. 

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хаос и кровопролитие на улицах крупных городов Колумбии. Протесты в этой стране не прекращаются уже месяц.  Общее число жертв – более 60. Из них двое полицейских....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Остров невезения»: Лукашенко отменил для себя рабочие понедельники и среды?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by