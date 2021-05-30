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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
Профессиональный праздник отмечают работники химической промышленности. Значение этой отрасли важно для экономики страны,
По словам Президента, благодаря ветеранам, которые создали основу работы отрасли, и стараниям нынешних специалистов на производствах Беларуси постоянно происходит модернизация и внедряются инновации.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником
Профессиональный праздник отмечают работники химической промышленности. Значение этой отрасли важно для экономики страны, отметил Президент Беларуси. По словам...
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