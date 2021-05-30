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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником

30.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником

Профессиональный праздник отмечают работники химической промышленности. Значение этой отрасли важно для экономики страны, отметил Президент Беларуси.

По словам Президента, благодаря ветеранам, которые создали основу работы отрасли, и стараниям нынешних специалистов на производствах Беларуси постоянно происходит модернизация и внедряются инновации.

ФОТО: БЕЛТА


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Профессиональный праздник отмечают работники химической промышленности. Значение этой отрасли важно для экономики страны, отметил Президент Беларуси. По словам...
 
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