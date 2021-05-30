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«Пусть всегда будет солнце!»: стартует неделя детства
Источник материала: ОНТ
«Пусть всегда будет солнце!» Неделю детства объявил Белорусский детский фонд.
Основное празднество пройдёт 1 июня. В Минск на республиканский праздник приедут 170 детей со всех уголков страны. Это воспитанники детских домов семейного типа, ребята, которые достигли успехов в учёбе, спорте и творчестве. Для детей подготовили выставки, концерты и экскурсии.
Ключевое событие – диалоговая площадка, на которой ребята зададут вопросы представителям республиканских органов госуправления. Не останутся без внимания и малыши, которые лежат в больницах – для них на улице организуют яркие флешмобы. А в городскую детскую инфекционную больницу доставят современное оборудование.
Фото: pixabay
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«Пусть всегда будет солнце!» Неделю детства объявил Белорусский детский фонд. Основное празднество пройдёт 1 июня. В Минск на республиканский праздник приедут 170...
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