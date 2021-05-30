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Участники автопробега «За Беларусь» финишировали в Брестской крепости

30.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участники автопробега «За Беларусь» финишировали в Брестской крепости

Автопробег с уроками истории. Участники акции «За Беларусь» эти выходные решили провести дружно и со смыслом. 

Стартовали рано утром из Минска, колонна направилась в сторону юго-западных границ. Десятки машин с белорусскими флагами, по дороге к ним присоединялись единомышленники из других регионов. К полудню финишировали в Брестской крепости. Место символическое и дорогое каждому белорусу, здесь непридуманная история нашей страны застыла в руинах. Чтобы оживить прошлое, реконструкторы воссоздали эпизоды первых боёв Великой Отечественной. Кобринское укрепление Брестской крепости на этот раз в качестве декораций, такие бои происходили по всему периметру границы. 

Трофейная техника, солдаты, мирное население в одежде сороковых, организаторы постарались передать атмосферу войны. Встреча хоть и тематическая, с исключительно мирным посылом, помнить, чтобы не испытать вновь. В программу на какое-то время вмешался дождь, но погода участникам автопробега нипочём. Согревались горячей ухой и солдатской кашей. Также в программе – концерт в палаточном лагере, с песнями под гитару и посиделками у костра. 

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Теги: Минск
 
 
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Автопробег с уроками истории. Участники акции «За Беларусь» эти выходные решили провести дружно и со смыслом.  Стартовали рано утром из Минска, колонна...
 
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