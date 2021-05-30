Источник материала: UDF



Фото: Белавиа

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«То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как часть России».

По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как часть России». «Будет политическое решение — будем смотреть, — заявил он.Глава «Белавиа» добавил, что есть еще коммерческий вопрос. По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами.29 мая в Сочи прошла неформальная встреча. Telegram-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому главе государства, сообщил, что они договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.Пресс-секретарь российского президентав то же время заявил, что на встрече не поднимался вопрос о полетах белорусской компании в Крым.