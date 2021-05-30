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«Белавиа» назвала условие для полетов в Крым

30.05.2021 09:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Белавиа» назвала условие для полетов в Крым
Фото: Белавиа
Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не будет совершать полеты в Крым, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» ее генеральный директор Игорь Чергинец, пишет РБК.

По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как часть России». «Будет политическое решение — будем смотреть, — заявил он.

Глава «Белавиа» добавил, что есть еще коммерческий вопрос. По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами.

«То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — отметил он.


29 мая в Сочи прошла неформальная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Telegram-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому главе государства, сообщил, что они договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в то же время заявил, что на встрече не поднимался вопрос о полетах белорусской компании в Крым.
 
 
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Одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как часть России».
 
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