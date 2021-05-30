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BBC: Роман Протасевич переведен в СИЗО КГБ
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В народе оно называется «американка».
Как стало известно
У сестры опального блогера впервые там приняли посылку, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания.
Отец блогера. Фото SOPA IMAGES
Дмитрий Протасевич, отец Романа, сомневается в том, что его сын
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В народе оно называется «американка».
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