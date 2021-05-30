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BBC: Роман Протасевич переведен в СИЗО КГБ

30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В народе оно называется «американка».

Как стало известно ВВС, политзаключенного Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

У сестры опального блогера впервые там приняли посылку, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания.

BBC: Роман Протасевич переведен в СИЗО КГБ

Отец блогера. Фото SOPA IMAGES

Дмитрий Протасевич, отец Романа, сомневается в том, что его сын «бодр и весел», как прозвучало от адвоката после первой встречи в четверг.

 
Теги: Минск
 
 
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В народе оно называется «американка».
 
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