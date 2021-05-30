BBC: Роман Протасевич переведен в СИЗО КГБ

Источник материала: Салiдарнасць

В народе оно называется «американка».

Как стало известно ВВС , политзаключенного Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

У сестры опального блогера впервые там приняли посылку, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания.





Отец блогера. Фото SOPA IMAGES

Дмитрий Протасевич, отец Романа, сомневается в том, что его сын «бодр и весел» , как прозвучало от адвоката после первой встречи в четверг.