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«Чайка», на которой плыли и ели Путин и визитеры – Александр и Николай Лукашенко
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Яхта, которую вычислили по протокольной съемке в Сочи.
Как отмечает
На ее обслуживание в 2021 году заложили около 66 млн российских рублей. Яхту купили в 2011 году в Турции. Тогда СМИ сообщали, что России она обошлась в 30 млн евро.
По информации сайта CharterWorld, на судне шесть кают на 12 гостей, а также хозяйская каюта на нижней палубе с кроватью king size. Из хозяйской каюты — прямой доступ в кабинет с 42-дюймовым телевизором и баром. Также здесь есть бассейн с гидромассажем, тренажерный зал и барбекю.
Фото: Сергей Ильин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: CharterWorld
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Яхта, которую вычислили по протокольной съемке.
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