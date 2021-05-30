Что покупали белоруски к лету?

Лето – время выпускных, свадеб и красивых вечерних праздников под открытым небом, а значит и поиска лучших нарядов для многих девушек. Судя по заказам, которые белоруски сделали весной на AliExpress, в ближайшие месяцы у них будет немало важных событий. По сравнению с прошлым годом объемы продаж платьев и аксессуаров для особых случаев выросли в несколько раз.

В необычный вечер особенно важно выглядеть на все сто, поэтому в преддверии праздничного сезона особой популярностью у покупательниц из Беларуси пользовались вечерние, коктейльные и выпускные платья. До пола, с высокими разрезами, прозрачными фактурами и вставками, открытой спиной и плечами, приталенные, облегающие и пышные – самые разные модели для запоминающихся и женственных образов. В денежном выражении заказы этой категории товаров по сравнению с прошлым годом выросли на 22%.

Свадебные платья также стали этой весной одной из наиболее популярных категорий покупок – их стали заказывать чаще в 2,2 раза. И хотя тенденции для таких нарядов кардинально не меняются из сезона в сезон, все же заметно, что в этом году девушкам очень нравятся платья-бюстье, прозрачные детали на спинке и рукавах, а также минимализм в декоре и фигурные вырезы.

Особое внимание в этом сезоне невесты уделяют небольшим деталям и украшениям – продажи свадебных аксессуаров выросли на 157%. На пике популярности остаются всевозможные венки и гребни, декорированные жемчугом, цветами, кристаллами и блестками – их стали заказывают почти в 12 раз чаще.

Хотя бутоньерка – это такой же обязательный атрибут для жениха, как фата и букет для невесты, в последнее время стало модным дарить миниатюрные цветочные композиции еще и всем гостям. Поэтому продажи изящных украшений в виде браслетов из цветов или брошей для пуговиц и петлиц тоже значительно выросли – почти в 7 раз.

Фата или вуаль – еще один романтичный и традиционный свадебный аксессуар, без которого невозможно представить невесту. До плеч и в пол, с гребнем и украшенные бижутерией – среди пользовательниц AliExpress из Беларуси рост самых разных моделей в этой категории составил 67%.

А чтобы завершить свой праздничный образ, девушки все чаще выбирают перчатки из однотонного тюля – белого для свадеб и черного или красного для других вечерних торжеств. Этот аксессуар по сравнению с прошлым годом стал популярнее в 8 раз.