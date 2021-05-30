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Кто вошел в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — апрель 2021 г.

30.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — апрель 2021 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, рейтинг субъектов хозяйствования, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Также в топ-10 вошли ООО«Табак-Инвест», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные телесистемы», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», иностранное предприятие «Славнефтехим» закрытое акционерное общество, унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ЗАО «Новая нефтяная компания».

За январь — апрель 2021 г. налогоплательщики в общей сложности перечислили в консолидированный бюджет столицы 5 млрд 899,3 млн рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — апрель 2021 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в...
 
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