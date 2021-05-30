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Кто вошел в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — апрель 2021 г.
Источник материала: Партизан
Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — апрель 2021 г., корреспонденту агентства
По словам специалистов, рейтинг субъектов хозяйствования, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Также в топ-10 вошли ООО«Табак-Инвест», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные телесистемы», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», иностранное предприятие «Славнефтехим» закрытое акционерное общество, унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ЗАО «Новая нефтяная компания».
За январь — апрель 2021 г. налогоплательщики в общей сложности перечислили в консолидированный бюджет столицы 5 млрд 899,3 млн рублей.
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Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — апрель 2021 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в...
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