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Умер легендарный игрок «Юты» Марк Итон

30.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умер легендарный центровой «Юты» и двукратный обладатель награды лучшему защищающемуся игроку НБА Марк Итон. Ему было 64 года.

Согласно сообщению The Salt Lake Tribune, в пятницу около 8 часов вечера Итон поехал кататься на велосипеде в округе Саммит, штат Колорадо, и не вернулся домой. Причина его смерти неизвестна, пишет Трибуна.

Итон выступал в НБА с 1982 по 1993 год и провел все 12 сезонов за «Джаз».

Он стал известен благодаря своему высокому росту (224 см) и своей хорошей игре в защите. Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).

Итон один раз участвовал в Матче всех звезд НБА (1989), дважды признавался лучшим защищающимся игроком сезона (1985, 1989), трижды был включен в первую символическую сборную лиги (1985, 1986, 1989) и четыре раза был лидером сезона по блок-шотам (1984, 1985, 1987, 1988).

Во время сезона-95/96 «Юта» вывела 53-й номер Итона из обращения.
 
 
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Умер легендарный центровой «Юты» и двукратный обладатель награды лучшему защищающемуся игроку НБА Марк Итон. Ему было 64 года.
 
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