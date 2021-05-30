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Народные приметы на 30 мая: опасайтесь змей

30.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 мая в народе отмечают сразу два праздника - Евдокии Свистунки и Ондрона.



На Евдокию Свистунку принято возиться у овощей, удачный день окучивать картофель. К Ондору же обращаются, чтобы спас от сухой погоды. Легенда гласит, что этот святой хранит ключи от небесных ворот, содержащих дождевые облака. Когда наступает засуха люди просят его напоить землю. Все обряды для призвания дождя должен проводить мужчина.

Сегодня тяжелый и опасный день. Нужно быть очень осторожным: не поднимать вещей у двери и на перекрестках, не принимать подарков. Лучше не принимать важных решений но не путешествовать. Приметы советуют сегодня ходить подальше от леса, полей и даже парков, поскольку сегодня вылезает очень много змей.

Народные приметы на 30 мая

Идет дождь на растущий месяц - лето будет дождливым.

Ветер северный 30 мая предвещает холодное лето

Холодный день - примета к тому, что летом часто будет град

Свиньи роют болота - будет дождливое лето

Яблони, сирень и рябины в цветении 30 мая - будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку.
 
 
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30 мая в народе отмечают сразу два праздника - Евдокии Свистунки и Ондрона.
 
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