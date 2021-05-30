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Допраздновался. Игрок турецкого клуба выпал из автобуса
Источник материала: Партизан
Футболист "Коджаэлиспора" Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции.
"Наш футболист, Бахри Джан Авджи, к сожалению, упал из автобуса с открытым верхом во время празднования. Немедленно было произведено необходимое вмешательство, и наш игрок был доставлен в больницу для контроля. Со здоровьем у него всё в порядке. Выздоравливай скорее", — говорится в заявлении в официальном "твиттере" команды.
"Коджаэлиспор" в финальном матче плей-офф за выход в первую лигу Турции разгромил "Сакарьяспор", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
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Футболист "Коджаэлиспора" Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции.
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