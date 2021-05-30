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Риту Дакоту «убрали» с X-Factor “в одностороннем порядке” и заменили Бузовой

30.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно стало известно, что кресла наставников в шоу «X-Factor. Беларусь» займут критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега и… Ольга Бузова. Российская звезда специально на время переедет в Минск, чтобы участвовать в съемках. Интересно, что изначально на ее место планировали пригласить Риту Дакоту.



Об этом сама Рита рассказала в социальных сетях. «Я действительно должна была быть наставницей на «X-Factor Беларусь». Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову. О том, что меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, я узнала из СМИ», — признается Дакота.

Певица отметила, что сама была рада помочь начинающим артистам и собиралась в проект, но из-за политической ситуации приняла решение не ехать.

Как отмечает Starhit, выбор 35-летней Ольги Бузовой в качестве наставницы удивил многих. При этом сама артистка не раз говорила: она достигла больших успехов, так что может давать советы будущим артистам.

Ради шоу «X-Factor. Беларусь» Бузовой придется несколько месяцев жить между Москвой и Минском, а также отказаться от выгодных предложений по работе. По слухам, за работу в проекте ей заплатят полмиллиона долларов.
 
Теги: Минск
 
 
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Недавно стало известно, что кресла наставников в шоу «X-Factor. Беларусь» займут критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега и… Ольга Бузова. Российская...
 
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