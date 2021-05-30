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Мацкевич: Режим намекает всем, что пора валить

30.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немного демографии. В 1994 году (год прихода Лукашенко к власти) население Беларуси составило - 10 миллионов 243,5 тысяч. Через 27 лет в 2021 году нас стало почти на миллион меньше - 9 миллионов 349,6 тысяч. Это уровень 1976 год, пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич.



18 лет потребовалось, чтобы население увеличилось на миллион, и 27 лет, чтобы уменьшилось.

В 1976 году доля городского населения составляла - 51,2%, или 4 миллиона 795,5 тысяч. В текущем году - 77,9%, или 7 миллионов 280,3 тысяч.

Но это фон. Кажется в стране закончились места в тюрьмах. Или средств на содержание тюрем и колоний не хватает.

Режим намекает всем, что пора валить. Кому-то создаёт невыносимые условия существования. Кому-то навязывает релокацию. Кому-то адресует недвусмысленные угрозы, подбивает к эмиграции, или к тому, чтобы не возвращались. Кого-то прямо вытесняет из страны.

Всё это затрагивает городское население. И не всё, но вполне определённую целевую аудиторию. Это направлено на самых предприимчивых, образованных, квалифицированных.

Режим пытается превратить активный народ в послушное население. Сколько уехали за прошлый и текущий год? Это огромная потеря для развития страны.

Комментарии тут излишни, правильная интерпретация сама собой напрашивается.

Но режим ошибается. Своих целей он не достигнет. Потому что сохраняется стабильное ядро нации, устойчивое к конъюнктурным колебаниям.

Вот для понимания этого нужны системные категории и специальная интерпретация. Но это уже тема для лекции, или статьи.
 
 
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Немного демографии. В 1994 году (год прихода Лукашенко к власти) население Беларуси составило - 10 миллионов 243,5 тысяч. Через 27 лет в 2021 году нас стало почти на миллион...
 
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