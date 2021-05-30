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Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?
30.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Те, кто не бывал во Франции до пандемии, знают страну по "Такси" и трогательным ромкомам. А какая эта страна сейчас? Что изменила пандемия и какие стереотипы о французах — ложь?
Об этом в новом выпуске "ЯсноПонятно" рассказывает блогер и автор книги "Франция изнутри" Анастасия Соколова-Буалле.
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