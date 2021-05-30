Посмотрите на эти классные снимки марсианских облаков

Источник материала: Onliner

Марсоход Curiosity сделал фотографии облаков Красной планеты. Как отмечает NASA, это довольно редкое явление на Марсе, обычно они формируются в районе экватора в наиболее холодное время года.

Облака сформировались на высоте около 60 километров от поверхности планеты. Панорамный снимок составлен из нескольких фотографий, сделанных на камеру Curiosity.





Также марсоход снял облака перламутрового оттенка, и они состоят из частиц практически одного размера. Ученый Марк Леммон из Института космических наук (штат Колорадо, США) отметил, что такой эффект обычно виден на новых облаках, которые сформировались совсем недавно.



