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Посмотрите на эти классные снимки марсианских облаков
Источник материала: Onliner
Марсоход Curiosity сделал фотографии облаков Красной планеты. Как
Облака сформировались на высоте около 60 километров от поверхности планеты. Панорамный снимок составлен из нескольких фотографий, сделанных на камеру Curiosity.
Также марсоход снял облака перламутрового оттенка, и они состоят из частиц практически одного размера. Ученый Марк Леммон из Института космических наук (штат Колорадо, США) отметил, что такой эффект обычно виден на новых облаках, которые сформировались совсем недавно.
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