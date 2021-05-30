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Посмотрите на эти классные снимки марсианских облаков

30.05.2021 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Марсоход Curiosity сделал фотографии облаков Красной планеты. Как отмечает NASA, это довольно редкое явление на Марсе, обычно они формируются в районе экватора в наиболее холодное время года.

Облака сформировались на высоте около 60 километров от поверхности планеты. Панорамный снимок составлен из нескольких фотографий, сделанных на камеру Curiosity.

Посмотрите на эти классные снимки марсианских облаков

Также марсоход снял облака перламутрового оттенка, и они состоят из частиц практически одного размера. Ученый Марк Леммон из Института космических наук (штат Колорадо, США) отметил, что такой эффект обычно виден на новых облаках, которые сформировались совсем недавно.

Посмотрите на эти классные снимки марсианских облаков

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Марсоход Curiosity сделал фотографии облаков Красной планеты. Как отмечает NASA, это довольно редкое явление на Марсе, обычно они формируются в районе экватора в...
 
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