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Как изменилась зарплата белорусов в 2021 году
Источник материала: БДГ
Зарплата увеличилась только у 5% работающих граждан Беларуси.
Аналитики системы поиска вакансий в Беларуси
95% участников опроса ответили, что зарплата уменьшилась или не изменилась.
Опрос проходил на сайте системы и в социальных сетях в период с 17 по 23 мая 2021 года, в опросе приняли участие 1300 экономически активных граждан Беларуси.
Как изменилась ваша зарплата ‒ результаты опроса
Эксперты спросили у своих пользователей ‒ как изменилась ваша зарплата в 2021 году?
66% опрошенных ответили, что их зарплата уменьшилась, 29% ‒ осталась прежней.
Только 5% участников опроса могут похвастаться увеличением зарплаты в этом году.
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Зарплата увеличилась только у 5% работающих граждан Беларуси.
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