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Как изменилась зарплата белорусов в 2021 году

30.05.2021 10:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Зарплата увеличилась только у 5% работающих граждан Беларуси.

Аналитики системы поиска вакансий в Беларуси GorodRabot.by опросили своих пользователей ‒ как изменилась их зарплата в текущем году.

95% участников опроса ответили, что зарплата уменьшилась или не изменилась.

Опрос проходил на сайте системы и в социальных сетях в период с 17 по 23 мая 2021 года, в опросе приняли участие 1300 экономически активных граждан Беларуси.

Как изменилась ваша зарплата ‒ результаты опроса

Эксперты спросили у своих пользователей ‒ как изменилась ваша зарплата в 2021 году?

66% опрошенных ответили, что их зарплата уменьшилась, 29% ‒ осталась прежней.

Только 5% участников опроса могут похвастаться увеличением зарплаты в этом году.

 

 
 
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Зарплата увеличилась только у 5% работающих граждан Беларуси.
 
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