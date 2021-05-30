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Bosch интегрирует в ПО ESI[tronic] данные автопроизводителей о ремонте и обслуживании автомобилей

30.05.2021 10:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Программное обеспечение для онлайн-диагностики Bosch ESI[tronic] 2.0 помогает СТО в ремонте и техническом обслуживании. Оно предоставляет диагностические данные, инструкции по устранению неполадок, графики технического обслуживания, а также инструкции по демонтажу и установке отдельных компонентов.

Благодаря ему мультибрендовые автомастерские могут повысить эффективность и качество выполнения работ на автомобилях разных брендов. В будущем Bosch будет получать необходимую для ремонта и обслуживания информацию напрямую от различных автопроизводителей и интегрировать её в ESI[tronic].

В будущем ESI[tronic] 2.0 Online будет включать данные от автопроизводителя, например, положение установки отдельных деталей, инструкции по демонтажу и установке, 3D иллюстрации и фотографии компонентов, их классификация по типам автомобилей, а также электросхемы на основе информации производителя. В результате диагностическое программное обеспечение Bosch будет предоставлять исчерпывающую информацию с высоким уровнем детализации, сочетая функцию комплексной диагностики с информацией о ремонте и техническом обслуживании от производителя.

С мая 2021 года новые данные постепенно интегрируются в ESI[tronic]. Обновление будет доступно для мастерских с лицензиями на типы информации P (электросхемы) и SIS (инструкции по поиску и устранению неисправностей).

ESI[tronic] P – это обширная база данных  схем электрических соединений в важнейших системах автомобиля, таких как система управления двигателем, системы комфорта и другие системы. Она позволяет персоналу мастерской быстрее находить подходящие решения и делать работу более эффективно. ESI[tronic] SIS поддерживает персонал мастерской в поиске неисправностей и ремонте с помощью пошаговых инструкций.

Все данные о ремонте и обслуживании в одном источнике

Заимствуя исходную информацию о производителе, качество предоставляемых ESI[tronic] данных улучшается за счет детализации информации. Во многих случаях информация становится доступной быстрее, чем раньше. Bosch принимает данные прямо от производителя и изменяет их для интеграции в ESI[tronic]. Улучшено даже точное распределение данных и инструкций по ремонту для конкретного автомобиля клиента.

Таким образом, ESI[tronic] предоставляет детальную и адаптированную для автомобилей различных марок информацию. В результате мастерская получает доступ к важной информации о ремонте и техническом обслуживании из одного источника. Это позволяет избежать поисков зачастую не бесплатной информации от автопроизводителя в различных источниках.

Bosch ESI[tronic] 2.0 Online - это эффективный инструмент для СТО, который предлагает комплексную диагностику, а также инструкции по техническому обслуживанию и ремонту прямо от производителя автомобиля.

Всё больше данных от автопроизводителей появляется в ESI[tronic] 

Интеграция данных производителя в ESI[tronic] началась с информации о моделях Mercedes-Benz GLC и B. С мая появятся данные о моделях BMW, Fiat и Ford. Данные от других производителей будут появляться в течение года. Поскольку постановление ЕС о предоставлении данных относится к экономической зоне ЕС, производители могут накладывать ограничения по странам на интеграцию информации производителя в ESI[tronic].

Существующая и другая информация по ремонту и техническому обслуживанию будет по-прежнему разрабатываться Bosch и будет доступна во всем мире без ограничений.

 
 
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Программное обеспечение для онлайн-диагностики Bosch ESI[tronic] 2.0 помогает СТО в ремонте и техническом обслуживании.
 
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