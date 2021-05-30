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Реконструкция сражений ВОВ и выступления кинологов: как День пограничника отметили на «Линии Сталина»
30.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рукопашный бой, выступления кинологов и реконструкция событий Великой Отечественной войны. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» День пограничника отметили военным шоу. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович рассказала подробности.
22-е июня 1941-го. Каким было это утро, приехали показать около сотни реконструкторов. Сегодня они в роли пограничников, которые приняли на себя первый удар большой войны. У разведки были данные о возможном нападении, но приказа занять оборонительные рубежи солдаты не получили.
Сражались до последнего патрона, но силы были не равны. И так на всей западной границе Советского Союза. Эта реконструкция воплотила собирательный образ боевых действий. Увидеть, как сражались на заставах, пришли сотни зрителей, в том числе пограничники.
«Хочу их поздравить с профессиональным праздником. Мы надеемся на их защиту. Мужества, терпения и сил, здоровья им», – сказала зритель Юлия Змитрович.
Курсанты Института пограничной службы показали приемы рукопашного боя. Технику оттачивают годами. Она помогает обезвредить нарушителя, когда он выше и сильнее. Особенно это необходимо девушкам-военным, которые скоро отправятся служить на границу.
«Я до этого занималась тхэквондо семь лет, кандидат в мастера спорта. Поэтому мне как-то было проще. Это в принципе несложно, главное – желание», – отметила курсант Института пограничной службы Дарья Машара.Вместе с пограничниками на заставах «служат» собаки: немецкие, бельгийские и восточные овчарки. Они задерживают преступников, ищут взрывчатку и наркотики. Пару «кинолог-собака» подбирают по темпераменту.
Многие пришли на выступление с детьми: с погодой гостям «Линии Сталина» сегодня повезло. Вопреки прогнозам синоптиков день был солнечным. После реконструкции зрители могли покататься на танках и даже вертолете.
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Реконструкция сражений ВОВ и выступления кинологов: как День пограничника отметили на «Линии Сталина»
Зрители также после получили возможность покататься на танках и даже вертолете.
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