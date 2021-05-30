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От приостановки поставок бензина марки А-95 из Беларуси в Украину потеряют обе стороны. Причем примерно поровну

30.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Маленькая торговая войнушка: Беларусь – Украина.


Украина "закрыла небо". Кроме политического сигнала, это имело и экономический эффект – украинское направление являлось одним из самых прибыльных.

Прошло буквально пару дней – и Беларусь решила сыграть в ответ.

Сегодня пришли новости по прекращению отгрузок бензина А-95 в Украину и введению режима индивидуального лицензирования по ряду украинских товаров.

По типу бензинов удар интересный – теряют обе стороны, но стоит учесть два фактора:

- доля белорусского А-95 в украинской рознице – порядка 50%;
- еще свежи воспоминания спора ОП с трейдерами по ценам как раз на эту марку. И не стоит забывать скандалы с рядом "производителей" 95-го из подручных средств.

Поэтому тут, кроме экономики, есть желание и ударить по "немножко больному" месту для официального Киева – борьбе с ростом цен на отдельные товары.

Остальные категории, куда входит и туалетная бумага, и плиты ДСП, и сеялки, и стиральные машины. А также пиво, шоколад, кондитерка.

Тут все проще – все (проверил) товары производятся в Беларуси. И создаются условия, при которых работа украинских производителей по отвоевыванию части рынка может завершиться. При этом выбрана система "индивидуального лицензирования". Сразу "никто ничего не запрещает". Но в ручном режиме всегда можно дать или не дать лицензию, приостановить либо продлить ее действие. То есть возможность для оперативных ответов на будущее.

Самое печальное по шоколаду и кондитерке. Это конец эпохи договоренностей сразу с тремя президентами: Ющенко, Януковичем и Порошенко – все они "говорили за шоколад", но только в каждом случае выбирались свои ключевые производители.

Пивная тема – это была плата Ющенко за политическое посредничество.

Теперь финансы – кто проиграет больше? Если смотреть базовые цифры, то пока пикировка с нулевой суммой. То есть экспорт "лицензируемых" товаров суммарно примерно равен доходам белорусской авиации с украинского направления.

По бензину – теряют обе стороны, причем примерно поровну.

Уже вдогонку пошло постановление по лицензированию кожи. Это около $3 млн (объемы) за первый квартал 2021 года.

Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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