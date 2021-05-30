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По всему миру прошли пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
Источник материала: Партизан
Тихановская приняла участие в пикете в Вильнюсе, а Латушко — в Варшаве.
Варшава
Киев
На акции солидарности вышли также белорусы Австралии, Канады, Пуэрто-Рико и США.
#1#
Минск
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Тихановская приняла участие в пикете в Вильнюсе, а Латушко — в Варшаве.
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