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По всему миру прошли пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

30.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тихановская приняла участие в пикете в Вильнюсе, а Латушко — в Варшаве.
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Варшава


Киев

На акции солидарности вышли также белорусы Австралии, Канады, Пуэрто-Рико и США.

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Минск
 
 
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Тихановская приняла участие в пикете в Вильнюсе, а Латушко — в Варшаве.
 
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