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Еще один гражданин России нашелся в СИЗО КГБ

30.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске милиция задержала 20-летнего россиянина Егора Дудникова, обвиняемого в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна" со слов матери Дудникова.




На это обратил внимание телеканал "Дождь".

Задержание произошло в начале мая, известно об этом стало 29 мая. В настоящее время Егор Дудников находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности Беларуси. По сведениям правозащитников, последние две недели к нему не допускают адвоката.

По словам матери Дудникова, примерно год назад он переехал в Минск, где живёт его подруга. На новом месте он стал заниматься озвучиванием анимационных фильмов, компьютерных игр и рекламных роликов.

Три недели назад, 5 мая, Егор Дудников был задержан вечером, когда возвращался домой. В квартире, которую он снимает в Минске, милиция провела обыск и изъяла один микрофон. Как рассказала мать задержанного, через несколько дней с ней связался адвокат по назначению и сообщил, что её сын находится в СИЗО.

С тех пор она получила от сына только одно письмо. По словам матери, за прошедшие недели Егору Дудникову было отправлено около десяти писем. Она считает, что единственное письмо от сына наполнено "отчаянием", пишет Радио Свобода.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске милиция задержала 20-летнего россиянина Егора Дудникова, обвиняемого в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил лишенный...
 
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