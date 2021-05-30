Еще один гражданин России нашелся в СИЗО КГБ













обратил внимание телеканал "Дождь". На этовнимание телеканал "Дождь".





Задержание произошло в начале мая, известно об этом стало 29 мая. В настоящее время Егор Дудников находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности Беларуси. По сведениям правозащитников, последние две недели к нему не допускают адвоката.





По словам матери Дудникова, примерно год назад он переехал в Минск , где живёт его подруга. На новом месте он стал заниматься озвучиванием анимационных фильмов, компьютерных игр и рекламных роликов.





Три недели назад, 5 мая, Егор Дудников был задержан вечером, когда возвращался домой. В квартире, которую он снимает в Минске, милиция провела обыск и изъяла один микрофон. Как рассказала мать задержанного, через несколько дней с ней связался адвокат по назначению и сообщил, что её сын находится в СИЗО.



