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На "рабочем заплыве" в Сочи был и школьник Коля Лукашенко
Источник материала: Партизан
Второй день встречи в Сочи главы двух государств провели в неформальной обстановке. Покатались на яхте, где был накрыт стол с легкими закусками. Присутствовал и Николай Лукашенко.
© Photo : пресс-служба президента РБ
Второй день переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путин прошел в неформальной обстановке,
Александо Лукашенко, согласно опубликованному видео, прибыл на белоснежную яхту на катере. С ним был его младший сын Николай. После дружеских объятий Лукашенко и Путин поднялись на палубу яхты.
С палубы яхты главы государств наблюдали за стаей дельфинов, проплывавших рядом. Для гостей был накрыт "легкий" стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле.
Прощаясь, главы государства снова обнялись, Александр Лукашенко уплыл на том же катере.
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