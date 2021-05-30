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сообщает Sputnik. Второй день переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путин прошел в неформальной обстановке,Sputnik.





Александо Лукашенко, согласно опубликованному видео, прибыл на белоснежную яхту на катере. С ним был его младший сын Николай. После дружеских объятий Лукашенко и Путин поднялись на палубу яхты.







С палубы яхты главы государств наблюдали за стаей дельфинов, проплывавших рядом. Для гостей был накрыт "легкий" стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле. С палубы яхты главы государств наблюдали за стаей дельфинов, проплывавших рядом. Для гостей был накрыт "легкий" стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле.





Прощаясь, главы государства снова обнялись, Александр Лукашенко уплыл на том же катере.



Визит в Сочи и договоренности





Александр Лукашенко прибыл с визитом в Сочи 28 мая. Это третья встреча двух президентов с начала года. По итогам переговоров был окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита, а также достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города.





Обсудили и ряд других важных вопросов, в том числе – инцидент с самолетом Ryanair и задержание российской гражданки Софии Сапеги.















