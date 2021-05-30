ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инсайд: Руководство «Динамо» примет отставку Кучука. Челядинский – один из кандидатов на пост тренера

30.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает инсайдер и журналист Владислав Татур, ожидается, что руководство «Динамо» примет отставку Леонида Кучука.


Тренер и его ассистенты покинут клуб.

«По таймингу все правильно – впереди международная пауза. Дополнительное время для нового тренера познакомиться с командой.

«Динамо» избегает выплаты неустойки: Кучук покидает Минск по собственному желанию.

Артем Челядинский – один из кандидатов на освободившуюся позицию», – написал Татур.

Вчера после матча с «Рухом» (0:1) Леонид Кучук заявил, что решил покинуть «Динамо», написав заявление об уходе, пишет Трибуна.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает инсайдер и журналист Владислав Татур, ожидается, что руководство «Динамо» примет отставку Леонида Кучука.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by