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Инсайд: Руководство «Динамо» примет отставку Кучука. Челядинский – один из кандидатов на пост тренера
Источник материала: Партизан
Как сообщает инсайдер и журналист Владислав Татур, ожидается, что руководство «Динамо» примет отставку Леонида Кучука.
Тренер и его ассистенты покинут клуб.
«По таймингу все правильно – впереди международная пауза. Дополнительное время для нового тренера познакомиться с командой.
«Динамо» избегает выплаты неустойки: Кучук покидает Минск по собственному желанию.
Артем Челядинский – один из кандидатов на освободившуюся позицию», – написал Татур.
Вчера после матча с «Рухом» (0:1) Леонид Кучук заявил, что решил покинуть «Динамо», написав заявление об уходе,
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Инсайд: Руководство «Динамо» примет отставку Кучука. Челядинский – один из кандидатов на пост тренера
Как сообщает инсайдер и журналист Владислав Татур, ожидается, что руководство «Динамо» примет отставку Леонида Кучука.
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