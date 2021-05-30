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Католики отмечают в воскресенье День Святой Троицы

30.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Троица – большой христианский праздник, который католики отмечают в следующее воскресенье после Пятидесятницы (на 57-й день после праздника Пасхи).

Суть Троицы – в прославлении Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Считается, что в этот день они явились верующим. Католики считают этот день торжеством.

Согласно традициям Троицы, в этот день верующие украшают свои дома цветами и ветвями деревьев, такое же убранство – и у храмов.

Отмечают этот день во всех костелах Беларуси на протяжении всего воскресенья.

Следующими католическими праздниками будут Посещение Богородицей Елисаветы (31 мая), День Тела и Крови Христа (3 июня) Пресвятого Сердца Иисуса (11 июня) и непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (12 июня).

 
 
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У верующих в этот великий праздник принято украшать дома и храмы свежими цветами и ветвями деревьев.
 
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