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Генсек ООН заявил об эрозии режима контроля над вооружениями

30.05.2021 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Выход США из Договора по открытому небу, а также аналогичные шаги России в этом направлении приводят к эрозии режима контроля над вооружениями, заявили в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Генеральный секретарь <...> выражает обеспокоенность в связи с эрозией режима контроля над вооружениями между США и Россией», — сказали в офисе генсека ООН, сообщает РИА Новости.

Там отметили, что режим контроля над вооружениями и укрепления доверия выгоден всему международному сообществу с точки зрения безопасности, поскольку он ограничивает «соревнование в области стратегических вооружений».

Договор по открытому небу подписали государства-участники ОБСЕ в марте 1992 года. Подписавшиеся страны обязаны позволять другим сторонам по договору совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

В прошлом году американские власти обвинили Россию в нарушении соглашения и объявили о намерении выйти из него. Спустя шесть месяцев решение о выходе вступило в силу. Недовольство американской стороны вызывали ограничения на полеты над Чечней, а также ограничения на полеты в районе Калининграда.

Как отмечали в российском МИДе, после выхода Вашингтона документ потерял свой смысл. 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект денонсации договора. 19 мая нижняя палата парламента одобрила президентскую инициативу.

28 мая Госдеп подтвердил отказ США вернуться в договор. Замглавы МИД Сергей Рябков назвал это решение «крупной ошибкой» и предупредил, что оно нанесет удар по европейской безопасности, но отметил, что Россия была готова к такому развитию событий.

 
 
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Выход США из Договора по открытому небу, а также аналогичные шаги России в этом направлении приводят к эрозии режима контроля над вооружениями, заявили в офисе...
 
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