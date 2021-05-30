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Люди стали меньше покупать: розничный товарооборот упал в 14 районах Витебской области, а также в Витебске и Новополоцке

30.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Падение розничного товарооборота отмечается в 14 из 21 районах Витебской области, а также в самом областном центре и Новополоцке.


Пожилые женщины выбирают фрукты в крупном гипермаркете в Витебске. Фото Сергея Серебро

Самая катастрофическая картина в Витебском районе — там по итогам четырех месяцев 2021 года розничный товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился сразу на 16,9%, следом за ним идет Браславский район, где в нышенем году покупали на 12,5% меньше, пишет ННВ.

Также значительное падение розничного товарооборота отмечается в Верхнедвинском районе (8,1%), Бешенковичском районе (7%) и Поставском районе (6,5%).

Кроме того стали меньше покупать и в Городокском (снижение на 1%), Докшицком (2,3%), Миорском (0,8%), Оршанском (0,3%), Полоцком (2,4%), Сенненском (1,9%),Чашникском (3,1%), Шарковщинском (3,4%) и Шумилинском (0,9%).

В самом Витебске розничный товарооборот снизился на 1,8%, а в самом тучном из городов Витебщины — Новополоцке — на 1%.
 
Теги: Витебск
 
 
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Падение розничного товарооборота отмечается в 14 из 21 районах Витебской области, а также в самом областном центре и Новополоцке.
 
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