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С ноября 2021 года в Беларуси не будет адвокатских бюро
Источник материала: Партизан
Официально опубликованы поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности. Одновременно с ними появился указ, который приводит в соответствие другие нормативные документы.
Все эти изменения вступят в силу через полгода, т. е. в ноябре 2021 года. В стране перестанут существовать адвокатские бюро, а также «индивидуалы»,
Собраниям партнеров адвокатских бюро в течение пяти месяцев после надо официально объявить о прекращении деятельности своих компаний, в том числе через ликвидацию. То есть даже не с ноября, а с октября их уже не будет.
Работать адвокаты будут только в рамках юрконсультаций. Руководителей консультаций можно назначать по согласованию с Минюстом.
Адвокат Дмитрий Лаевский ранее заявил, что поправки создают предпосылки для самоцензуры, с одной стороны, и возможности воздействовать на адвокатов — с другой.
По его словам, защита по уголовным и административным делам, обжалование решений и действий госорганов и их должностных лиц, оспаривание результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности в сфере бизнеса — это сферы, которые в первую очередь будут затронуты изменением закона.
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Официально опубликованы поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности. Одновременно с ними появился указ, который приводит в соответствие другие...
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