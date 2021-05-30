С ноября 2021 года в Беларуси не будет адвокатских бюро









пишет Office Life. Все эти изменения вступят в силу через полгода, т. е. в ноябре 2021 года. В стране перестанут существовать адвокатские бюро, а также «индивидуалы»,Office Life.





Собраниям партнеров адвокатских бюро в течение пяти месяцев после надо официально объявить о прекращении деятельности своих компаний, в том числе через ликвидацию. То есть даже не с ноября, а с октября их уже не будет.





Работать адвокаты будут только в рамках юрконсультаций. Руководителей консультаций можно назначать по согласованию с Минюстом.





Адвокат Дмитрий Лаевский ранее заявил, что поправки создают предпосылки для самоцензуры, с одной стороны, и возможности воздействовать на адвокатов — с другой.





По его словам, защита по уголовным и административным делам, обжалование решений и действий госорганов и их должностных лиц, оспаривание результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности в сфере бизнеса — это сферы, которые в первую очередь будут затронуты изменением закона.