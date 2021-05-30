Вот это подмел так подмел! Посмотрите, что натворил этот трактор-чистюля на тихой улице (видео)

Источник материала: Onliner

Что бы там психологи ни говорили, а очень часто мало получать от работы удовольствие — важен именно результат. Взять, к примеру, уборку: какая разница, нравится вам сам процесс или нет, если при этом вокруг не становится чище? А бывает и так, что результат работы может быть прямо противоположным ожидаемому: кучковался беспорядок в одном месте, а потом его разбросали-размазали по всем углам — кому от этого лучше?

Наша читательница прислала в чат-бот Onliner видео, сделанное в одном из райцентров. Трактор убирает улицу. Ну как убирает: поднимает с проезжей части клубы пыли, которая затем оседает повсюду в значительном радиусе.

— Случай не единичный: он и в прошлом году точно так же подметал. Теперь вот снова несколько дней его наблюдаю: ездит туда-сюда, — рассказала корреспонденту Onliner собеседница. — Здесь поблизости то жилой дом строили, то стоянку. Самосвалы приезжают, рассыпая песок по дороге, а затем трактор вот так его метет.

Разумеется, неприятно оказаться вблизи такой пылевой бури, пусть и искусственно созданной. Мало того, проблемы испытывают жильцы домов, расположенных с подветренной стороны.

— Вся пыль поднимается вверх, а потом оседает повсюду вокруг, между тем кругом многоквартирные дома. Окна не открыть — весь подоконник сразу в этой пыли! — возмущена наша читательница.

Как часто вы прибираетесь дома?

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