Адвокат Гашинский: «То же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера»

Источник материала: Салiдарнасць

Кроме Софьи Сапеги в СИЗО КГБ находится еще один российский гражданин — 20-летний Егор Дудников.





Фото VK.COM/EGDUDNIKOV

Как рассказал ВВС адвокат Антон Гашинский, КГБ Беларуси обвиняет Егора в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции.

Защитник добавил, что он вступил в дело 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному.

Егор по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.

— Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года, — рассказал Гашинский.

По его словам, Дудников дал признательные показания на видео.

Отметим, также в «американке» сидит политзаключенная гражданка России Софья Сапега, задержанная в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем ( уже переведен в СИЗО КГБ ).