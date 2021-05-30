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Адвокат Гашинский: «То же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера»
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кроме Софьи Сапеги в СИЗО КГБ находится еще один российский гражданин — 20-летний Егор Дудников.
Фото VK.COM/EGDUDNIKOV
Как рассказал
Защитник добавил, что он вступил в дело 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному.
Егор по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.
— Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года, — рассказал Гашинский.
По его словам, Дудников дал признательные показания на видео.
Отметим, также в «американке» сидит политзаключенная гражданка России Софья Сапега, задержанная в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем (
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Кроме Софьи Сапеги в СИЗО КГБ находится еще один российский гражданин — 20-летний Егор Дудников.
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