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На параде в Ливии разбился истребитель, есть погибший
Источник материала: Партизан
В Бенгази на востоке Ливии во время парада, который проводился Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара разбился истребитель.
Об этом 29 мая со ссылкой на собственные источники проинформировала Al Jazeera.
По данным телеканала, на параде, приуроченном к седьмой годовщине войны между двумя ливийскими администрациями, "в условиях строгих мер безопасности" присутствовал и сам Хафтар,
Пилот самолета погиб, отмечает Al Jazeera.
Разбился истребитель МиГ-21, пишет ТАСС.
Источник российского агентства среди военных Хафтара рассказал, что крушение произошло, по предварительной версии, по технической причине. Погибший пилот – бригадный генерал Джамаль бен Амер – якобы "ценой своей жизни спас участвовавших в параде солдат".
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