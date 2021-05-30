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Обсуждается идея пригласить Путина на встречу "Большой семерки" – Климкин
Источник материала: Партизан
Представители "Большой семерки" рассматривают идею пригласить на свою встречу президента России Владимира Путина.
Россия не участвует в G7 после оккупации Крыма. Фото: ЕРА
Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
"Утром получил звонок из Парижа. И один из моих друзей, а мы как раз обсуждали повестку дня "Большой семерки", некоторые другие вещи, он говорит: "А ты знаешь, что сейчас звучит идея пригласить Путина на "Большую семерку"! Я говорю: "От кого звучит?" Он говорит: "Там же ж обсуждают". Я говорю: "Вы совсем обалдели там! Если вы хотите реально приглашать Путина, он реально "на коне", вы даете ему столько пасов", – сказал украинский дипломат,
Он считает, что после приглашения на G7 "Путин будет делать то, что он хочет", и "красные линии" для главы Кремля "никогда" не удастся расставить, что продемонстрировала, в частности, ситуация после войны в Грузии 2008 года.
"Это человек, который формально сейчас не у власти во Франции, – представил своего собеседника Климкин. – Но тем не менее даже такие идеи там крутятся".
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