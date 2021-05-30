ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ

30.05.2021 12:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ. У сестры Протасевича приняли первую передачу для него, однако забрали оттуда книгу, сообщают правозащитники.

Задержанная вместе с Протасевичем его подруга София Сапега также находится в СИЗО КГБ.

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ
Фото spring96.org

Проживавший в Литве и Польше журналист и активист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны белорусскими властями 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Он был объявлен в международный розыск и внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным, напоминает БелаПАН.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ. У сестры Протасевича приняли первую передачу для него, однако забрали оттуда книгу, сообщают правозащитники. Задержанная...
 
Новости дня
Новости разные
 
На параде в Ливии разбился истребитель, есть погибший
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by