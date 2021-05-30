ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тысячи фур скопились на границе Беларуси

30.05.2021 12:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На выезде из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу скопились очереди из сотен грузовиков. Такая информация следует из данных Государственного пограничного комитета Беларуси.

К примеру, на выезд в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина» очередь из более чем 300 грузовиков, в точке «Урбаны» — более 370 тяжелых машин. На выезд в Литву рекорд держит «Каменный Лог» — более 450 фур. Также высокая загрузка в «Котловке» (более 310) и «Беняконях» (более 330).

С Польшей ситуация чуть получше, хотя все относительно: в «Брузгах» более 170 грузовиков, в «Берестовице» — более 80.

Также, судя по данным ресурса isokolka.eu, на въезд в Беларусь со стороны Польши тоже большие очереди: вчера водители грузовиков ждали регистрации в «Кузнице» по 16 часов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выезде из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу скопились очереди из сотен грузовиков. Такая информация следует из данных Государственного пограничного комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Інданэзіі загарэўся паром, людзям удалося ўратавацца. Відэа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by