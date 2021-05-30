Дождь ожидался, но зонты взяли немногие. Как небеса ворвались на территорию драг-рейсинга

Источник материала: Onliner

Капризная весенняя погода в Беларуси, как водится, частый и не всегда желанный гость на такого рода мероприятиях. К сожалению, и в этот раз не обошлось без дождя. Организаторы заранее планировали сценарий на случай непогоды и допускали вариант переноса драг-рейсинга при условии, что небеса проявят себя в первой половине дня. Но квалификационные заезды уже состоялись, выставка автомобилей была забита под завязку, участники и зрители жадно впитывали атмосферу происходящего, а тайминг мероприятия в целом добрался до экватора.

Внезапно ворвавшийся на территорию адреналина дождь не смог остановить происходящее. Организаторам пришлось временно прервать заезды, т. к. это противоречило элементарной технике безопасности и здравому смыслу. Все прекрасно понимают, что гоняться в дождь — плохая затея, которая может закончиться неприятным происшествием.













































Внезапный дождь «попросил» зрителей собраться кучнее под всевозможными навесами, зонтами и в шатрах. Но истинные любители автоспорта остались на своих местах у трассы, и, по всей видимости, он их меньше всего волновал!





























Неожиданное завершение драг-рейсинга не оставило пьедестал пустым. Победили были определены по результатам квалификационных заездов.



























