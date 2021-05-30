Латушко: «Требуем открыть все наземные границы для белорусов»

Источник материала: Салiдарнасць

И вернуть гражданам право свободно перемещаться.





Павел Латушко обращает внимание, что Лукашенко купался и отдыхал в Сочи , в то время как в Беларуси тысячи белорусов находятся за решеткой. Таким образом, отмечает политик, белорусский правитель «пытается убедить всех, что от запрета на полеты «Белавиа» пострадают только граждане Беларуси, а не лично он».

– Но мы должны помнить, что вина за ограничение на полеты лежит исключительно на Лукашенко, – обращается Павел Латушко. – И именно он не сможет полететь своим самолетом в воздушном пространстве тех стран, которые ввели санкции.

Один из лидеров демсил напоминает властям, что уже более пяти месяцев белорусы лишены возможности выезжать наземным транспортом из страны из-за прихоти правителя.

– Это абсурдный шаг, у которого были сугубо политические цели, а не борьба с COVID-19, – говорит Латушко. – Мы требуем открыть все наземные границы для белорусов и вернуть гражданам право свободно перемещаться. Если проблема отсутствия у белорусов возможности выезжать за пределы страны действительно волнует Лукашенко, то это необходимо сделать незамедлительно, а не пытаться переложить ответственность за санкции с себя.