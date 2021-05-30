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Латушко: «Требуем открыть все наземные границы для белорусов»
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И вернуть гражданам право свободно перемещаться.
Павел Латушко обращает внимание, что Лукашенко
– Но мы должны помнить, что вина за ограничение на полеты лежит исключительно на Лукашенко, – обращается Павел Латушко. – И именно он не сможет полететь своим самолетом в воздушном пространстве тех стран, которые ввели санкции.
Один из лидеров демсил напоминает властям, что уже более пяти месяцев белорусы лишены возможности выезжать наземным транспортом из страны из-за прихоти правителя.
– Это абсурдный шаг, у которого были сугубо политические цели, а не борьба с COVID-19, – говорит Латушко. – Мы требуем открыть все наземные границы для белорусов и вернуть гражданам право свободно перемещаться. Если проблема отсутствия у белорусов возможности выезжать за пределы страны действительно волнует Лукашенко, то это необходимо сделать незамедлительно, а не пытаться переложить ответственность за санкции с себя.
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И вернуть гражданам право свободно перемещаться.
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