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Беларусь получит до конца июня второй транш российского кредита

30.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй транш российского кредита Беларуси в размере $500 млн поступит до конца июня, решение о нем было принято до инцидента с самолетом Raynayr, заявили в Кремле.




"Это второй транш, он был анонсирован, и это стало известно еще до всех историй с самолетом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, пишет interfax.by.

Он затруднился ответить на вопрос, когда Минску поступит третий транш кредита, объяснив это тем, что "не знает деталей".

Как сообщалось, первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в Беларусь в конце декабря 2020 года.

21 декабря 2020 года правительства Белоаруси и России подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне очередного госкредита РФ на сумму, эквивалентную $1 млрд. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.

Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Беларуси госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.
 
Теги: Минск
 
 
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Второй транш российского кредита Беларуси в размере $500 млн поступит до конца июня, решение о нем было принято до инцидента с самолетом Raynayr, заявили в Кремле.
 
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