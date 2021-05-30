iSANS: Кремль продолжит свои действия по ослаблению Лукашенко для его последующей замены в удобный момент





выпустила доклад о вмешательстве Кремля в беларусскую повестку после президентских выборов 9 августа 2020 года. Международная инициатива по противодействию гибридному влиянию в Восточной Европе iSANSдоклад о вмешательстве Кремля в беларусскую повестку после президентских выборов 9 августа 2020 года.





Документ под названием «Кремлёвское влияние в Беларуси» – закрытый и не предназначен для широкой аудитории. По мнению авторов, он будет представлять интерес для экспертного сообщества, дипломатического корпуса и других специалистов, которые занимаются вопросами, связанными с Беларусью.





«Доклады iSANS являются не только экспертным или научным продуктом. Они содержат много актуальной и чувствительной информации и имеют существенное прикладное значение. В этом мы убедились в ходе создания и продвижения предыдущих докладов о гибридном влиянии на Беларусь. Мы считаем, что информация, которая собрана и проанализирована, представляет ценность и может стать обоснованием для действий тех, кто принимает решения и оказывает реальное влияние на формирование политики в отношении Беларуси. Таким образом, в данный момент полная публикация доклада скорее бы ослабила потенциал действия доклада», – пояснил исполнительный директор iSANS Влад Кобец.





Доклад содержит 120 страниц и состоит из двух частей. В первой части описывается и анализируется эволюция политики и инструментария Кремля. Вторая часть доклада фокусируется на углубленном описании фактического положения в Беларуси в области попыток партийного строительства, создания движения сторонников власти и состояния сферы государственных медиа и пропаганды. Доклад не содержит прямых рекомендаций относительно действий, которые могут быть предприняты разными сторонами для разрешения белорусского кризиса, но, по убеждению авторов должен способствовать адекватному восприятию происходящего.





По мнению авторов доклада, после начала революционных событий в августе 2020 г. в Беларуси наблюдается с одной стороны – операция «по установлению российского контроля в Беларуси», а с другой — «попытки Лукашенко получить поддержку Москвы, при этом уклониться от выполнения ее требований, угрожающих его будущему». Одновременно с этим проводится собственная политическая реформа для сохранения персональной власти. При этом, несмотря на то, что беларусское общество проходит через тяжелый период реванша и репрессий, авторы считают, что оно, по-прежнему, обладает своей собственной важнейшей субъектностью, и его действия, безусловно, могут поломать игру и планы двух диктаторов.





Кроме того, составители документа уверены, что международное сообщество не использует всех рычагов воздействия на ситуацию в Беларуси.





«Роль международного сообщества, включая правительства демократических стран, международные организации, зарубежные неправительственные организации и глобальную беларусскую диаспору в оказании эффективного давления на Минск и Кремль, с одной стороны, и поддержке демократических сил в Беларуси – с другой, также имеет огромное значение и потенциал. Сегодня этот потенциал раскрыт не полностью, но мы надеемся, что международная гражданская солидарность и ответственность демократических политиков должны проявить себя в ближайшем будущем», – говорится в докладе.





При этом авторы доклада фокусируются на влиянии российских властей на события в Беларуси и попытках Лукашенко получить поддержку от Москвы с минимальными потерями для себя и удержать свою власть, защитив ее как от собственного народа, так и от российского контроля.





Создатели доклада напоминают, что на выборы 2020 года Лукашенко шел как «гарант суверенитета» и «защитник от российской угрозы» после почти двух лет очень активного давления со стороны Кремля. При этом градус анти-российской и «анти-майданной» истерии нарастал в государственных СМИ Беларуси каждый день, и её апогеем стало задержание группы «вагнеровцев» в санатории под Минском. Однако просчёты в ходе месяцев, предшествующих выборам, беспрецедентное насилие при разгоне протестов, садизм и массовые пытки в отношении задержанных и развернувшиеся вскоре репрессии против всех активных групп общества, включая низовой уровень дворовых сообществ, завершили катастрофу правящего режима, привели к абсолютной утрате легитимности как в глазах населения, так и в глазах международного сообщества, и практически абсолютной зависимости от Москвы.





Авторы доклада считают, что Кремль не видит в Лукашенко долгосрочного надёжного партнёра и в целом заинтересован в том, чтобы изменения в политическом руководстве Беларуси произошли. Тем не менее, Кремль оказал Лукашенко политическую, экономическую и пропагандистскую поддержку, т. к. считает, что успешная народная революция в Беларуси может стать «плохим примером для россиян».





«Напомним, что в августе, выдержав некоторую паузу, Путин выразил полную поддержку Лукашенко, а затем и направил десант помощников–консультантов в Беларусь, которые помогли наладить процесс синхронизации пропаганды, а также, возможно, оказали необходимые консультации по эффективному внедрению российской модели контроля за обществом – по аналогии с пост-болотными событиями в России и пост-майданными событиями на контролируемых Россией территориях аннексированного Крыма и ОРДЛО.





Первая и самая очевидная причина поддержки Лукашенко со стороны Кремля – это то, что смена власти в Беларуси, которая бы стала результатом мирной революции, выступившей против бессменного правления Лукашенко и требующей демократических прав и свобод – очень плохой пример для России, в которой тоже все совсем не идеально. Обнуление сроков вечного российского президента в результате принудительного «голосования на пеньках» во время пандемии, неэффективные действия государства в ответ на пандемию как в сфере медицины, так и в вопросе финансовых компенсаций пострадавшим, стагнирующая экономика, падение уровня жизни, недовольство людей бедностью и коррупцией правящей группы, все более жестокое подавление протестов – это проблемы, с которыми сейчас столкнулась Россия. Аналогии между двумя странами довольно очевидны. В этой ситуации замена Лукашенко в ответ на массовые протесты – это не то, на что Кремль готов согласиться», – пишут авторы доклада.





Кроме того, создатели доклада убеждены, что в Кремле понимают, что длительная поддержка режима Лукашенко со стороны России либо его замена на непопулярного пророссийского кандидата, не поддержанного народными протестами ведёт к снижению пророссийских настроений в Беларуси и в конечном итоге приведёт к развороту страны на Запад. Поэтому утверждается, что Лукашенко, по замыслу Кремля должен сам сделать всю грязную внутри- и геополитическую работу – собственноручно подавить протесты и разобраться с несогласными, максимально испортить отношения с Западом и ближайшими соседями, особенно с Украиной, втянув Беларусь в противостояние с Западом и НАТО на стороне России, лишить страну нейтралитета, пусть даже условного. То же самое касается и интеграции в военной сфере.





По мнению экспертов iSANS, Лукашенко сейчас действует в рамках указанного плана, который был навязан ему Путиным осенью 2020 года на встрече в Сочи в обмен на поддержку, но пытается саботировать его.





«На данный момент, в конце весны 2021 года, позиция Кремля заключается в том, чтобы периодически напоминать Лукашенко о сочинских договоренностях, но не форсировать события, давая Минску время на полный разгром протестов, с одной стороны, и дальнейшее ослабление легитимности правителя, его международную изоляцию и экономический крах, с другой. Пока что Москва не спеша выбирает тот объем совместных действий, на который Лукашенко согласен сам – например, по транзиту нефти», – говорится в докладе.





В докладе подробно описываются изменения, произошедшие в информационном пространстве Беларуси после августа 2020 года.





В докладе говорится, что важнейшим элементом поддержки со стороны Кремля была работа по «синхронизации нарративов». Действия кремлевской пропагандистской машины хорошо показаны в ранее опубликованных исследованиях iSANS. Авторы указывают, что российские медиа целиком были сосредоточена на трех темах:





• слабость и бессмысленность уличного протеста,





• диффамация в отношении Светланы Тихановской,





• тематика вмешательства Запада.





В докладе говорится о том, что кремлевские медиа избегали подробно освещать многочисленные конкретные сюжеты кризиса: разные позиции в Церкви, борьбу стачкомов, свидетельства женщин, подвергавшихся унижению. Надо отметить, что в первую неделю после выборов 9 августа, кремлевские медиа еще не имели четкого указания о том, как освещать события в Беларуси, поэтому прямо контролируемые Администрацией Путина ресурсы публиковали репортажи, в которых авторы писали о том, что для протестных настроений имеются основания. Однако после того, как в Минск 21 августа поехала работать группа российских медийщиков (около 40 человек) кремлевские медиа твердо стали следовать простой и жесткой линии освещения событий.





«Поскольку координатором этой линии стала Маргарита Симоньян, которую курирует Алексей Громов (АП РФ), то следует считать, что Путин выработал свою позицию и сообщил ее Громову не позднее 18-19 августа. 21 августа спецоперация по переброске в Минск большой группы российских медийщиков была осуществлена при поддержке Михаила Гуцериева – есть сведения что использовал для этого свой борт, а штаб-квартирой этих журналистов стал отель «Ренессанс», принадлежащий Гуцериеву. Очевидно, что Гуцериев оказывал этим услугу одновременно Лукашенко, с которым он связан долгие годы партнерством и дружбой, и Громову. В дальнейшем в течение шести месяцев кремлевские медиа производили поток сообщений и сюжетов, которые широко использовались генераторами новостей , подхватывались новостными командами Рамблера, Яндекса, Мейл.ру. Все эти сюжеты вращались либо вокруг дискредитаций Тихановской, либо вокруг сюжетов вмешательства Польши, Литвы, США, либо вокруг бесперспективности уличных протестов», – говорится в докладе.





Авторы доклада утверждают, что в ходе операций по десанту российских пропагандистов, обучению их провластных коллег в Беларуси и других действий в Беларуси, по сути, стала применяться российская модель контроля над инфопространством в частности, и над обществом в целом. При этом, «информационный авторитаризм», основанный на пропаганде и безжалостным контроле за информационным полем, как и в России трансформируетсяв жесткий авторитаризм, главным инструментом которого являются репрессии.





«Модель контроля за обществом, которую Кремль стал экспортировать в Беларусь после августа 2020 г., сочетает зомбирующую пропаганду с масштабными репрессиями против несогласных. Она не является кремлевским изобретением и характерна для определенной стадии развития любого авторитарного режима, приобретающего черты диктатуры. Элементами этой модели являются агрессивная пропаганда, вносящая раскол в общество, формирование образа «внутреннего врага» и «предателя» в лице несогласных, комплекс репрессий, применяемых для установления страха в обществе – от принятие все более ограничительного и репрессивного законодательства до его сперва точечного и рандомного, а потом и массового применения во всех ключевых сферах общественной и информационной активности, системная физическая жестокость и насилие по отношению к критикам, меры по физической изоляции и устранению лидеров оппонирующей стороны, а также создание групп вигилантов. Все это есть сегодня в России и успешно экспортируется в Беларусь», – говорится в докладе.





Создатели доклада утверждают, что при всем изменении расстановки сил в информационном поле Беларуси и фактической сдачи его официальным Минском России в августе 2020 г. несколько принципиальных подходов в политике Кремля в отношении Беларуси остались неизменными. Это – стремление держать Беларусь в поле своего влияния и втягивать как можно глубже в свою орбиту; работа по усилению конфронтации Беларуси с Западом и со странами бывшего СССР, не принявшими имперских амбиций Кремля в отношении себя как законных интересов; усиление контроля за беларусским обществом и информационным полем Беларуси для зачистки всего, что нелояльно российскому влиянию и российской политической модели.



