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В Литве на монетах ошибочно выгравировали надпись на латышском языке, регулятор извинился

30.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На части монет достоинством в €2, которые изготовил монетный двор Литвы, ошибочно разместили надпись на латышском языке.


Фото: lb.lt

Об этом 24 мая проинформировал банк Литвы.

"Некоторые из памятных монет [...] €2, посвященных биосферному заповеднику Жувинтас, в нумизматической упаковке содержат производственную ошибку в надписи на краю монет. Вместо надписи на литовском языке "LAISVĖ*VIENYBĖ*GEROVĖ*" ("свобода, единство, процветание". – "ГОРДОН") на краю монет имеется надпись на латышском языке "DIEVS*SVĒTĪ*LATVIJU" ("божье благословение Латвии". – "ГОРДОН"), – говорится в сообщении, пишет Гордон.

Банк Литвы отметил, что испорченными оказались 10% общего тиража таких монет в нумизматической упаковке, и объяснил, куда обращаться, чтобы обменять монеты с ошибочной надписью на монеты с правильной гравировкой.

"Литовский монетный двор приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Банк Литвы приносит свои извинения за ошибку и напоминает, что проданные банком Литвы нумизматические предметы имеют двухлетнюю гарантию, исчисляемую с даты передачи нумизматического предмета покупателю", – прокомментировал регулятор.
 
 
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На части монет достоинством в €2, которые изготовил монетный двор Литвы, ошибочно разместили надпись на латышском языке.
 
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