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проинформировал банк Литвы. Об этом 24 маябанк Литвы.





пишет Гордон. "Некоторые из памятных монет [...] €2, посвященных биосферному заповеднику Жувинтас, в нумизматической упаковке содержат производственную ошибку в надписи на краю монет. Вместо надписи на литовском языке "LAISVĖ*VIENYBĖ*GEROVĖ*" ("свобода, единство, процветание". – "ГОРДОН") на краю монет имеется надпись на латышском языке "DIEVS*SVĒTĪ*LATVIJU" ("божье благословение Латвии". – "ГОРДОН"), – говорится в сообщении,Гордон.





Банк Литвы отметил, что испорченными оказались 10% общего тиража таких монет в нумизматической упаковке, и объяснил, куда обращаться, чтобы обменять монеты с ошибочной надписью на монеты с правильной гравировкой.





"Литовский монетный двор приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Банк Литвы приносит свои извинения за ошибку и напоминает, что проданные банком Литвы нумизматические предметы имеют двухлетнюю гарантию, исчисляемую с даты передачи нумизматического предмета покупателю", – прокомментировал регулятор.







