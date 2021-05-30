Илон Маск запустил тоннели под Лас-Вегасом, где уже разогнались на Tesla до 185 км/ч













В Сети появились многочисленные видеоролики и фотографии от людей, которые уже смогли проехать там. Речь идет о двух тоннелях с односторонним движением протяженностью по 1,2 км.





Они расположены на глубине около 10 м. Для тестов использовались несколько десятков автомобилей Tesla, в том числе Model 3, а также Model Y и Model X. The Boring Company заявила, что эти тоннели превращают 45-минутную прогулку в двухминутную поездку.





В одном из тестовых заездов был установлен рекорд скорости, который составил 185 км/ч. На момент официального запуска скорость будет ограничена на отметке 240 км/ч.



