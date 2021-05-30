Для абитуриентов из Беларуси увеличили число бюджетных мест в вузах России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Российские вузы в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси, сообщает Россотрудничество.

По данным федерального агентства, в этом году выделено 700 квот для бесплатного обучения белорусских граждан.

Чтобы поступить в российский университет на бюджетное обучение, нужно пройти отбор специальной комиссии. Представители вузов смотрят средний балл абитуриента, а также научные достижения. К примеру, учтут участие или же победу в республиканской или международной олимпиаде.

К слову, поступать на учебу в российские вузы белорусские граждане могут и самостоятельно. Для этого необходимо сдать ЕГЭ. Но с этого года признаются и результаты белорусского централизованного тестирования.

Сейчас в российских вузах обучается порядка 12 тысяч граждан Беларуси. Больше всего соотечественников учится в университетах Москвы и Санкт-Петербурга.

Централизованное тестирование в Беларуси

Напомним, в Беларуси стали известны даты проведения централизованного тестирования. Первое ЦТ -– по белорусскому языку – намечено на 16 июня. Русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота), обществоведение – 21 июня (понедельник), математика – 23 и 24 июня (среда и четверг), биология – 26 июня (суббота), иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник), химия – 30 июня (среда), физика – 2 июля (пятница), история Беларуси – 4 июля (воскресенье), география – 6 июля (вторник), всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг).

Начало всех вступительных испытаний – 11.00.

Минимальные проходные баллы по результатам централизованного тестирования (ЦТ) 2021 года остались на уровне прошлого года . Для того чтобы преодолеть "порог", нужно набрать по белорусскому и русскому языку для нефилологических специальностей от 10 баллов, для филологических – от 25. Точные науки (математика, физика, химия и биология) как первый профильный предмет: от 20 баллов, как второй профильный – от 10. История Беларуси, всемирная история, география и иностранные языки как первый профильный предмет: от 25, как второй профильный – от 15.

Читайте также:

Как бесплатно получить образование в России: квоты, экзамены при вузах и ЦТ