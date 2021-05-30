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Для абитуриентов из Беларуси увеличили число бюджетных мест в вузах России
30.05.2021 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Российские вузы в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси,
По данным федерального агентства, в этом году выделено 700 квот для бесплатного обучения белорусских граждан.
Чтобы поступить в российский университет на бюджетное обучение, нужно пройти отбор специальной комиссии. Представители вузов смотрят средний балл абитуриента, а также научные достижения. К примеру, учтут участие или же победу в республиканской или международной олимпиаде.
К слову, поступать на учебу в российские вузы белорусские граждане могут и самостоятельно. Для этого необходимо сдать ЕГЭ. Но с этого года признаются и результаты белорусского централизованного тестирования.
Сейчас в российских вузах обучается порядка 12 тысяч граждан Беларуси. Больше всего соотечественников учится в университетах Москвы и Санкт-Петербурга.
Централизованное тестирование в Беларуси
Напомним, в Беларуси стали известны
Начало всех вступительных испытаний – 11.00.
Минимальные проходные баллы по результатам централизованного тестирования (ЦТ) 2021 года
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У каждого вуза российского есть свои квоты для поступающих из Беларуси, а будущих студентов отбирает специальная комиссия, учитываются средний балл аттестата и...
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