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Фотофакт. Лукашенко все же искупался в Черном море
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко продолжает визит в Сочи, где у него в пятницу и субботу состоялись переговоры с Владимиром Путиным.
А сегодня вождь белорусского режима искупался в Черном море. Как сообщает «Пул Первого», температура воды у побережья Сочи сейчас составляет 16 градусов.
Напомним, в первый день переговоров Путин в диалоге с Лукашенко сказал, что вода в Черном море уже теплая и можно искупаться.
«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится всё теплее и теплее», — сказал Путин. «С удовольствием», — ответил Лукашенко.
В Сочи Лукашенко взял своего младшего сына Николая. Тот присутствовал на рабочем ужине с Путиным. Купался ли Николай вместе с отцом в море, не сообщается.
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