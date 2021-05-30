В Беларуси за чертой бедности находятся почти 400 тысяч человек

В первом квартале 2021 года доля населения Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 4,2%.





По данным Белстата, в Беларуси проживает 9 млн 349,6 тыс. человек, следовательно, за чертой бедности находится 392,7 тыс.

За последние 20 лет максимальный уровень бедности пришелся на 2000 год — 41,9%, минимальный — на 2014 и 2020 (4,8%) годы.

Менее 250 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в первом квартале 2021 года имели 2,3% населения, от 250,1 до 300 — 3,3%, от 300,1 до 350 — 5,1%, от 350,1 до 400 — 7,7%, от 400,1 до 500 — 15,8%, от 500,1 до 600 — 17,1%, от 600,1 до 700 — 13,8%, от 700,1 до 800 — 9,3%, от 800,1 до 900 — 7,2%, от 900,1 до 1000 — 5,4%, от 1000 до 1100 — 3,9%, от 1100,1 до 1200 — 2,4%, 1200,1 до 1300 — 1,4%, от 1300,1 до 1400 — 1,1%, от 1400,1 до 1500 — 1%, более 1500 — 3,2%.

Располагаемые ресурсы менее 250 рублей большей частью пришлись на Могилевскую область — 4%, наименьшая доля у Минска — 0,9%, отмечает БелаПАН.