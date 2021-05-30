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Назван главный тренд в моде
Источник материала: ОНТ
Главный тренд в области моды – индивидуальность,
По его словам, в этой тенденции важно, чтобы одежда была комфортной и вещи нравились человеку. Денис Петюк также назвал вещи, которые подойдут любому человеку на каждый день.
Он добавил, что в тренде несколько сезонов подряд остаются женские брючные костюмы. Также в этом сезоне в моде розовый цвет разных оттенков.
ФОТО: pixabay
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Главный тренд в области моды – индивидуальность, рассказал РИА «Новости» стилист Денис Петюк. По его словам, в этой тенденции важно, чтобы одежда была комфортной...
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