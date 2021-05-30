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Обгонял на перекрестке. Мотоциклист врезался в Volkswagen возле АЗС в Волковыске

30.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обгонял на перекрестке. Мотоциклист врезался в Volkswagen возле АЗС в Волковыске

Мотоциклист во время обгона врезался в легковым автомобилем Volkswagen, который совершал поворот. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в Волковыске 28 мая, около семи вечера. Момент ДТП записали видеокамеры.

Представители ГАИ уточнили, что 29-летний мотоциклист прав не имел. Двигаясь по улице Софьи Панковой в направлении улицы Жолудева, возле автозаправки, он принялся совершать обгон и врезался в легковушку, которая поворачивала налево.

В результате мотоциклист отлетел в левый кювет. Его доставили в больницу с переломами руки и ноги.

Правоохранителями проводится проверка. 



Фото: ГАИ

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Мотоциклист во время обгона врезался в легковым автомобилем Volkswagen, который совершал поворот. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Инцидент...
 
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