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Обгонял на перекрестке. Мотоциклист врезался в Volkswagen возле АЗС в Волковыске
Источник материала: ОНТ
Мотоциклист во время обгона врезался в легковым автомобилем Volkswagen, который совершал поворот. Об этом
Инцидент произошел в Волковыске 28 мая, около семи вечера. Момент ДТП записали видеокамеры.
Представители ГАИ уточнили, что 29-летний мотоциклист прав не имел. Двигаясь по улице Софьи Панковой в направлении улицы Жолудева, возле автозаправки, он принялся совершать обгон и врезался в легковушку, которая поворачивала налево.
В результате мотоциклист отлетел в левый кювет. Его доставили в больницу с переломами руки и ноги.
Правоохранителями проводится проверка.
Фото: ГАИ
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Мотоциклист во время обгона врезался в легковым автомобилем Volkswagen, который совершал поворот. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Инцидент...
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