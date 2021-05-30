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Заморозки на почве ожидаются в Беларуси 31 мая
Источник материала: ОНТ
Синоптики прогнозируют в Беларуси 31 мая заморозки на почве и погоду без осадков,
Ожидается, что в ближайшие сутки будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный.
Ночью температура составит +2°С…+8°С. В ночные и утренние часы по северу страны местами на почве ожидаются заморозки до 0°С…-2°С. Днем температура составит от +12°С до +18°С.
ФОТО: pixabay
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Синоптики прогнозируют в Беларуси 31 мая заморозки на почве и погоду без осадков, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Ожидается, что в ближайшие сутки будет...
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