Заморозки на почве ожидаются в Беларуси 31 мая

Источник материала: ОНТ

Синоптики прогнозируют в Беларуси 31 мая заморозки на почве и погоду без осадков, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Ожидается, что в ближайшие сутки будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный.

Ночью температура составит +2°С…+8°С. В ночные и утренние часы по северу страны местами на почве ожидаются заморозки до 0°С…-2°С. Днем температура составит от +12°С до +18°С.

ФОТО: pixabay

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